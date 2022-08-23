Кабмін доручив голові Мінцифри Федорову займатися лотереями

Кабмін своїм рішенням передав до компетенції голови Мінцифри Михайла Федорова випуск та проведення лотерей, а також організацію та проведення азартних ігор. Раніше лотереї перебували у компетенції першого віце-прем'єр-міністра-міністерки економіки Юлії Свириденко, повідомляє Новое время.

Також питаннями лотерей та азартних ігор займеться Урядовий комітет з питань цифрової трансформації, освіти, науки та інновацій, охорони здоров'я, захисту довкілля та природних ресурсів, правової політики, азартних ігор та лотерей.

Раніше заснований росіянами букмекер 1xBet отримав від КРАЇЛ ліцензію на роботу в Україні.

Петиція з вимогою заборонити роботу в Україні букмекера 1xBet, заснованого росіянами, набрала понад 25 000 підписів за тиждень.

Президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання разом із правоохоронними органами.