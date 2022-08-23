У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря

Рівень забрудненості повітря у Києві у вівторок, 23 серпня, залишається високим. Містянам рекомендують обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє﻿ КМДА.

"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).

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