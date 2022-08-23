У Києві зафіксовано високий рівень забруднення повітря
Рівень забрудненості повітря у Києві у вівторок, 23 серпня, залишається високим. Містянам рекомендують обмежити перебування на вулиці. Про це повідомляє КМДА.
"Зафіксовано наближення до гранично допустимої концентрації зважених часток (пилу). Джерело утворення пилу знаходиться за територіальними межами міста Києва. Підвищення концентрації відбувається за рахунок переміщення повітряними масами пилу з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.
Станом на 9:15 на лівому березі вміст зважених часток складає 273 мкг/м3, на правому – 316 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3).
Рекомендовано:
- зачинити вікна вдома,
- не виходити зайвий раз на вулицю,
- пити багато води,
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.