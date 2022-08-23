Данілов: ФСБ запланувала в РФ теракти із жертвами серед цивільних

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив﻿, що в Росії падає підтримка війни і ФСБ запланувала в РФ серію терактів з масовими жертвами серед цивільних.

"На Росії падає підтримка війни. Кремль потребує суспільної мобілізації.

Очікується організація ФСБ серії терористичних актів у російських містах з масовими жертвами серед цивільних. Дугіна – перша в цьому ряду" , - повідомив Данілов.

За словами секретаря РНБО, Україна, на відміну від Росії, не воює з мирним населенням.

Раніше Олексій Данілов заявив, що доньку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю вбили російські спецслужби, а Україна до цього не причетна.