РВА: окупанти обстріляли Нікополь
Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ та ствольної артилерії. Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.
"Друзі, ординці привітали місто Нікополь з Днем прапора обстрілявши його територію зі ствольної артилерії та РСЗВ. Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища)", - написав Євтушенко.
Він закликав уникати перебування в місцях масових скупчень, на відкритих майданчиках та поруч з об'єктами інфраструктури впродовж 23, 24, 25 серпня.