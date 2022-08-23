РВА: окупанти обстріляли Нікополь

Російські війська обстріляли Нікополь з РСЗВ та ствольної артилерії. Про це повідомив﻿ голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко.

"Друзі, ординці привітали місто Нікополь з Днем прапора обстрілявши його територію зі ствольної артилерії та РСЗВ. Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища)" , - написав Євтушенко.

Він закликав уникати перебування в місцях масових скупчень, на відкритих майданчиках та поруч з об'єктами інфраструктури впродовж 23, 24, 25 серпня.