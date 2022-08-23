Мінцифри: У "Дії" знову можна поділитися техпаспортом на авто

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що відомство повернуло можливість поділитися техпаспортом на авто в застосунку "Дія".

"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом, а не передавати пластикове свідоцтво з рук у руки" , – написав міністр.

За його словами, розробники уже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.

Він також нагадав, що наразі триває тестування англомовних документів у "Дії".

Послугу шерингу техпаспорту реалізує Мінцифри спільно з Міністерством внутрішніх справ, Головним сервісним центром та державним підприємством "Інфотех".

Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж у кабінеті водія.