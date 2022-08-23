РосЗМІ: Під обстріл потрапив штаб "глави ДНР" у Донецьку

Російські ЗМІ та "влада ДНР" заявили про пряме влучення снарядів в будівлю "адміністрації" голови так званої "ДНР" Дениса Пушиліна в центрі Донецька, повідомляє Українська правда.

Повідомляється, що "прилетіло" від 4 до 6 снарядів. Крім цього, в РФ повідомили про обстріл району торгового центру "Green plaza", нібито зафіксовано попадання в багатоквартирний будинок, а також в готель "Централь".

"Снаряди потрапили у фасад, також постраждало праве крило та верхній поверх. У будівлі почалася пожежа" , - йдеться у повідомленні місцевих ЗМІ про "прильоти" до штабу Пушилина.

Місцева окупаційна адміністрація повідомляє, що внаслідок атаки є загиблий та поранені.

В той же час, російський "Інтерфакс" пише, що сам Пушилін внаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці". Сам "глава ДНР" записав відеозвернення, в якому звинуватив в обстрілі ЗСУ.