МЗС Казахстану висловило протест послу України
Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України в країні Петра Врублевського, щоб висловити протест у зв'язку з його висловлюваннями про росіян, повідомляє Корреспондент.
Зазначається, що під час зустрічі українському дипломату висловили протест у зв'язку з висловлюваннями в інтерв'ю 21 серпня казахстанському блогері Діасу Кузаїрову.
"Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність і несумісність подібних заяв з діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", - йдеться у заяві МЗС.
Нагадаємо, під час бесіди з блогером Кузаїровим Врублевський висловився про війну в Україні.
"Намагаємося вбити якнайбільше. Чим більше ми росіян вб'ємо зараз, тим менше доведеться вбивати їх нашим дітям", - наголосив дипломат.