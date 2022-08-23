МЗС Казахстану висловило протест послу України

Міністерство закордонних справ Казахстану викликало посла України в країні Петра Врублевського, щоб висловити протест у зв'язку з його висловлюваннями про росіян, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що під час зустрічі українському дипломату висловили протест у зв'язку з висловлюваннями в інтерв'ю 21 серпня казахстанському блогері Діасу Кузаїрову.

"Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність і несумісність подібних заяв з діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами" , - йдеться у заяві МЗС.

Нагадаємо, під час бесіди з блогером Кузаїровим Врублевський висловився про війну в Україні.