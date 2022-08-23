Посольство США закликало своїх громадян виїхати з України

Посольство США в Україні закликало американських громадян терміново залишити Україну у зв'язку з інформацією про те, що РФ активізує зусилля із завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями.

Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.