Посольство США закликало своїх громадян виїхати з України
Посольство США в Україні закликало американських громадян терміново залишити Україну у зв'язку з інформацією про те, що РФ активізує зусилля із завдання ударів по цивільній інфраструктурі та державних об'єктах України найближчими днями.
Про це йдеться у заяві посольства США в Україні.
"Держдепартамент володіє інформацією, що Росія нарощує зусилля для завдання ударів по цивільній інфраструктурі України та урядових об'єктах найближчими днями. Російські удари по Україні становлять постійну загрозу для мирних жителів та цивільної інфраструктури. Посольство США закликає американських громадян покинути Україну зараз, використовуючи доступні приватні варіанти наземного транспорту, якщо це безпечно", - йдеться в заяві.