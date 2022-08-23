Зеленський: Росія отримає потужну відповідь, якщо збільшить обстріли

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримає потужну відповідь у разі збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній з Президентом Польщі Анджеєм Дудою зустрічі зі ЗМІ в Києві, повідомляє Укрінформ.

"Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Хочу сказати, що з кожним днем – думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, – з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильніше та сильніше" , - сказав він. ﻿

Зеленський зазначив, що має певну інформацію від української розвідки та іноземних партнерів щодо планів Росії, і що загроза збільшення кількості обстрілів 23-24 серпня є. Водночас президент додав, що така загроза з боку Росії є щоденною і постійною.

Зеленський також підкреслив, що Україна не розрізняє, завдає РФ ударів по Києву чи по Донбасу, і відповідатиме на всі обстріли.