У Києві стартував саміт Кримської платформи

У Києві в середу, 23 серпня, стартував саміт Кримської платформи. У заході беруть участь представники близько 60 країн світу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить трансляція заходу.

Зокрема, у саміті беруть участь лідери європейських країн, США, Азії, Латинської Америки та Африки, а також Єврокомісії та Ради Європи, НАТО та Меджлісу кримськотатарського народу.

В ході саміту представники країн обговорять кілька тематичних питань:

роль тимчасової окупації Криму в розгортанні повномасштабної агресії проти України;

спільні зусилля з відновлення безпеки і стабільності в регіоні Чорного і Азовського морів;

подальші кроки у відповідь на порушення Росією прав людини і міжнародного гуманітарного права в Криму, зокрема, щодо етнічних українців і кримських татар;

посилення політики невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму;

ефективність санкцій, їх посилення та запобігання обходу.

Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський створив раду з деокупації та реінтеграції Криму. Даний консультативний орган буде в тому числі займатися роботою Кримської платформи.