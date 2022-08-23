Кім: У Миколаївській області не працює 12 найбільших підприємств
На Миколаївщині через війну не працюють щонайменше 12 найбільших підприємств. Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім під час брифінгу, повідомляє Корреспондент.
"Що стосується бізнесу, бізнес-активності та обігових коштів, то все дуже погано: не працює дуже багато підприємств. Принаймні 12 найбільших не працюють", - наголосив губернатор.
При цьому він зазначив, що на Миколаївщині розташовано багато військових частин і
"наповнення бюджету поки що нормальне".
Також, за словами Кіма, аграрії Миколаївської області вже зібрали понад 80% зернових і зараз планують посівну кампанію.