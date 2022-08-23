ОВА: окупанти обстріляли Дніпропетровщину

Сьогодні, 23 серпня, російські війська завдали ударів по Дніпру та області. Про це повідомив﻿ голова ОВА Валентин Резніченко.

Так, у Дніпрі через "приліт" російської ракети один приватний будинок зруйнований, один пошкоджений. Обійшлося без постраждалих.

"На Нікополь російська армія скерувала три дрони-камікадзе та 20 снарядів з "Градів". Понівечені декілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. Зачепило і місцевий водно-спортивний комплекс. Попередньо, ніхто не постраждав" , - йдеться в повідомленні.

﻿Зазначається, що українські військові також збили три ворожі дрони-розвідники.