В Україні можуть позбавляти права на опіку через відмову від обов'язкової евакуації дітей

Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації.

Відповідну постанову прийняв Кабмін﻿ на сьогоднішньому засіданні, повідомляє прес-служба﻿ Мінреінтеграції.

Зазначається, що долі цих дітей держава доручить більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють.

Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.

Нагадаємо, обов’язкова евакуація з Донеччини наразі триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян.