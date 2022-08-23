В Україні можуть позбавляти права на опіку через відмову від обов'язкової евакуації дітей
Сім’ї, а також патронатні вихователі та дитячі будинки, які виховують прийомних дітей-сиріт чи позбавлених батьківського піклування, можуть втратити право опікувати їх, якщо наражають своїх вихованців на великий ризик та відмовляються від обов’язкової евакуації.
Відповідну постанову прийняв Кабмін на сьогоднішньому засіданні, повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
Зазначається, що долі цих дітей держава доручить більш відповідальним вихователям – вже у безпечних регіонах, куди малих евакуюють.
Заклади чи вихователів визначатиме Нацсоцслужба – на підставі інформації місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування про наявність у згаданих районах прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей патронатних вихователів, закладів, в яких передбачається цілодобове перебування дітей.
Нагадаємо, обов’язкова евакуація з Донеччини наразі триває. З 2 серпня, коли вона розпочалася, до безпечних регіонів вже виїхало близько 10 тис. мирних громадян.