Politico: США могли таємно передати Україні зброю дальньої дії

Видання "Politico" припускає, що США могли таємно передати Україні армійські тактичні ракетні системи ATACMS із дальністю до 300 кілометрів, а Київ міг скерувати їх на окупований Крим – але видання визнає, що це лише припущення, повідомляє Українська правда.

"Politico" пише, що "у Вашингтоні ходять чутки, що Сполучені Штати поставили Україні більше зброї, ніж публічно заявила адміністрація".

"Politico" посилається на статтю Yahoo! News, у якій містився висновок, що недавні вибухи на військових об'єктах у Криму не були результатом підриву групами спеціального призначення, а були результатом ракетних ударів.

Журналіст Майкл Вайс та аналітик Джеймс Раштон говорили, зокрема, з колишніми американськими спецпризначенцями та експертами. Офіційних підтверджень припущення щодо отримання Україною ATACMS вони не отримали.

Колишній командир ескадрильї 6-ї групи морських котиків Чак Пфаррер сказав Yahoo News, що воронки, які видно на супутникових знімках з аеродрому "Саки", мають діаметр 10 метрів, – тому навряд чи якась група спецпризначенців стоїть за цим. Одночасність вибухів також ставить під сумнів використання пристроїв із таймером.

Ні російські джерела, ні відео цивільних осіб не вказували на постріли. Вибухи сталися о 10-й ранку, а спецоперації зазвичай проводяться вночі, додають автори.

"Це був ракетний удар" , – сказав колишній співробітник сил спеціального призначення США, який побажав залишитися неназваним.

Але експерти не можуть упевнено сказати, що це могла бути за ракета. Ані ракета української "Точка-У", ані ракети M31 GMLRS до американських M142 HIMARS не досягли б авіабази "Саки". У публічно оприлюднених пакетах озброєнь, наданих США або їхніми союзниками по НАТО, немає нічого такої дальності.

Одним із імовірних "винуватців" нападу на "Саки", на думку експертів, міг бути ATACMS. Тактична балістична ракета виробництва Lockheed Martin може бути запущена з M142 HIMARS або M270 MLRS, обидві платформи є в Україні.

ATACMS більш руйнівна проти одиночної цілі, ніж ракети M31 GMLRS. Ця ракета рухається із надзвуковою швидкістю 3,5 Маха (майже 4288 км/год), що унеможливлює перехоплення засобами ППО або запис на відео. Удар ATACMS можна візуально розрізнити лише за наслідками удару, зазначає видання.

"З огляду на його дальність, швидкість і потужність, ATACMS є ймовірним винуватцем удару по авіабазі Саки, за винятком одного важливого моменту: Вашингтон публічно заперечує відправку його в Україну" , – наголошується у статті Yahoo! News.

Автори не знають, чи могли США таємно поставити ці ракети чи дати згоду на їхнє постачання в Україну з Румунії, Туреччини чи Польщі. Yahoo! News запитувала про це українських військових та представників розвідки, але вони відмовлялися це обговорювати.

Автори не виключають, що нерозголошення може бути і психологічною грою, щоб припущення про нові артилерійські можливості України змусили росіян нервувати.

Вайс та Раштон 19 серпня знайшли у Твіттері відео, на підставі якого експерт Томас Тейнер припустив, що українці могли спорядити пускову установку HIMARS однією ракетою ATACMS замість шести стандартних ракет M31 GMLRS.

Зазначається, що американська військова допомога з початку війни надавалася як відкрито, так і таємно. В останньому оголошеному пакеті з безпеки США для України на суму 775 млн доларів Пентагон вказав і "додаткові боєприпаси" для HIMARS, але тип боєприпасу не назвав.

"Politico" також пише з посиланням на два обізнані джерела, що США включили високоточні артилерійські боєприпаси Excalibur у пакет озброєнь від 19 серпня, хоча Білий дім не оголошував про це публічно.

За даними видання, у документі, направленому адміністрацією у п'ятницю законодавцям, перераховується, що було в останньому пакеті на 775 мільйонів доларів, і наголошується, що те, що йде в Україну, не обмежено тим, що зазначено в повідомленні.