Трюдо: Канада готується оголосити нові санкції проти Росії

Канада готується оголосити нові санкції проти Росії, заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту "Кримської платформи", який відбувається у режимі онлайн, повідомляє Радіо Свобода.

"Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1 750 людей та організацій Росії і Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще щодо 62 осіб і також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України" , – сказав Трюдо.

За його словами, партнери України занепокоєні наслідками війни РФ проти України – інфляцією, енергетичною, продовольчою кризою.

"Ми не повинні звикати до цієї війни і цього жаху. Ми повинні бути пліч-о-пліч з нашими українськими друзями" , – додав прем'єр Канади.

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