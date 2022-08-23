В ООН висловилися про можливе судилище над військовополоненими у Маріуполі

Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй стурбоване можливим судилищем над українськими військовополоненими у Маріуполі. Вони назвали цей «трибунал» нелегітимним, повідомляє Новое время.

Відповідну заяву оприлюднила Верховна комісарка ООН з прав людини Равіна Шамдасані.

Шамдасані заявила, що доступних подробиць наразі мало, але фотографії та відеоматеріали, опубліковані в ЗМІ, свідчать, що росіяни збудували металеві клітки, у які помістять військовополонених під час судилища у філармонії Маріуполя.

Як наголосила комісарка, полонені повинні мати доступ до правового захисту, а “вирок” нелегітимного суду вважатиметься фікцією, оскільки не відповідає нормам права.

Вона нагадала, що українських бійців утримують в неналежних умовах і, ймовірно, піддають тортурам.

В ООН закликають РФ надати незалежним спостерігачам повний доступ до всіх осіб, затриманих ними, включно з тими, хто утримується пов’язаними з Росією збройними групами.

Як повідомлялося, окупанти мають намір організувати судилище над українськими військовополоненими, більшість з яких захисники Маріуполя, зокрема бійці полку Азов.

Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що для судилища терміново переобладнюється приміщення Маріупольської камерної філармонії, що вціліло.

Щоб надати вигляду «легітимності» цієї акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та представників російських пропагандистських ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що якщо Росія наважиться провести судилище в окупованому Маріуполі над українськими воїнами, які потрапили в полон, то переговори стануть неможливими.