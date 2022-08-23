Єврокомісія: ЄС видаватиме росіянам візи з урахуванням політичних аспектів

У Єврокомісії вважають, що питання видачі країнами ЄС віз для громадян РФ слід розглядати з урахуванням «політичних аспектів», повідомляє Новое время.

Про це заявила офіційний представник ЄК з внутрішніх справ, міграції та безпеки Аніта Хіппер.

За її словами, відповідні рішення мають прийматися в індивідуальному порядку під час розгляду кожного конкретного прохання.

"Це мають робити держави-члени, це входить до їхньої компетенції. Вони повинні оцінювати кожну заявку на візу відповідно до мотивації з огляду на політичні аспекти, внутрішню безпеку чи міжнародні відносини" , — пояснила вона під час брифінгу у вівторок, 23 серпня.

При цьому чиновниця додала, що країни ЄС «мають дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, беручи до уваги гуманітарні причини».

Ініціаторами заборони на видачу шенгенських віз росіянам у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну стали одразу кілька країн ЄС, зокрема Естонія, Латвія та Фінляндія.

Як очікується, дане питання буде розглянуте наприкінці серпня.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський підкреслив, що візова заборона для громадян РФ могла б стати одним з найдієвіших заходів проти кремлівського режиму.