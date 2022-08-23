Над Севастополем знову вибухи, окупанти кажуть, що збили БПЛА

Над Севастополем знову вибухи, окупанти кажуть, що збили БПЛА
Фото: Скріншот відео

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що над містом спрацювала ППО, за його даними збили БПЛА, повідомляє Українська правда.

Про це Развожаєв написав у Telegram.

"Над морем відпрацювали системи ППО. Збили БПЛА. Все гаразд, зберігаємо спокій".

Передісторія:

  • Останні кілька днів із Севастополя періодично повідомляють про вибухи, проте офіційно їх ніхто не коментує. Лише якось Развожаєв повідомив, що у районі міста працює ППО.
  • 22 серпня окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.

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