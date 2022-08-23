Над Севастополем знову вибухи, окупанти кажуть, що збили БПЛА

Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що над містом спрацювала ППО, за його даними збили БПЛА, повідомляє Українська правда.

Про це Развожаєв написав у Telegram.

"Над морем відпрацювали системи ППО. Збили БПЛА. Все гаразд, зберігаємо спокій".

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