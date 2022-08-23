Над Севастополем знову вибухи, окупанти кажуть, що збили БПЛА
Так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв повідомив, що над містом спрацювала ППО, за його даними збили БПЛА, повідомляє Українська правда.
Про це Развожаєв написав у Telegram.
"Над морем відпрацювали системи ППО. Збили БПЛА. Все гаразд, зберігаємо спокій".
Передісторія:
- Останні кілька днів із Севастополя періодично повідомляють про вибухи, проте офіційно їх ніхто не коментує. Лише якось Развожаєв повідомив, що у районі міста працює ППО.
- 22 серпня окупаційна влада Севастополя почала перевірку бомбосховищ після серії вибухів, незважаючи на запевнення у надійності ППО.