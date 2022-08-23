Макрон на Кримській платформі закликав не йти на компроміси з Росією

Президент Франції Еммануель Макрон закликав не виявляти слабкість щодо Росії та не йти з нею на компроміси. За його словами, це питання свободи та миру у всіх частинах земної кулі, повідомляє Обозреватель.

Таку заяву французький лідер зробив під час Другого саміту Кримської платформи, що проходить 23 серпня у форматі онлайн. Він зауважив, що держава-терорист порушила свої зобов'язання.

"Росія зробила свій вибір, незважаючи на прийняті на себе зобов'язання... Ми не повинні виявляти жодної слабкості, жодного духу компромісу, тому що йдеться про свободу для всіх і мир у всіх частинах земної кулі" , – заявив Макрон під час другого саміту Кримської платформи.

Він вкторе закликав Росію припинити воєнні дії і вивести війська з території України.

Нагадаємо: 16 серпня Макрон відвідав Київ разом із федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом. Політики провели переговори із президентом Володимиром Зеленським.

Перша мета візиту політиків полягала у тому, щоб продемонструвати підтримку Україні та спробувати подолати критику з боку президента Зеленського за обмежену та повільну реакцію на постачання зброї. Напередодні Макрон заявив, що Європі час надати впевненості Україні у її прагненні до спільноти ЄС.

Перебуваючи в українській столиці, Макрон висловив думку, що найближчі тижні будуть дуже важкими для України та світової спільноти, та водночас він запевнив українців у європейській підтримці та єдності.