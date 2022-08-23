ГУР: РФ обстрілює територію Запорізької ТЕС, щоб підняти радіоактивний пил

Російські війська навмисне обстрілюють територію Запорізької теплової електростанції, щоб підняти у повітря хмари радіоактивного пилу, повідомляє Новое время.

Про це у вівторок, 23 серпня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Там розповіли, що ціллю росіян стають місця складування золи, що утворюється в процесі роботи ТЕС, яка має високий рівень радіації та концентрації отруйних речовин.

"Внаслідок мінометних ударів по золовідвалах утворюються хмари пилу, що розносяться вітром по околицях Енергодару. Моніторинг радіаційного фону, що здійснюється поблизу атомної станції, вказує на перевищення рівня радіації. Окупанти намагаються подати ці дані як результати міфічних «обстрілів з боку ЗСУ" , — пояснили у ГУР.

Крім того, російські загарбники продовжують провокації навколо захопленої ними Запорізької АЕС, обстрілюючи її околиці, щоб звинуватити у цьому ЗСУ для їх дискредитації в очах світової спільноти.

Війська РФ захопили ЗАЕС ще у перші тижні повномасштабного вторгнення, 4 березня. Внаслідок цього працівники електростанції опинилися у заручниках.

Окупанти використовують її для прикриття своєї військової техніки, оскільки ЗСУ не можуть завдавати ударів у відповідь, щоб не пошкодити ядерні реактори.

Водночас війська РФ самі неодноразово влаштовували провокації з обстрілами ЗАЕС і навіть погрожували підірвати її у разі наступу українських військ.