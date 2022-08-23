У Білгородській області Росії горять боєприпаси, евакуюють населення. Місцева влада стверджує, що нібито це під яскравим сонцем "спрацював ефект лінзи", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков у Telegram.

"Внаслідок спекотної погоди (спрацював ефект лінзи) в районі села Тимонове сталося самозаймання боєприпасів, які ще не встигли знешкодити сапери".

Гладков заспокоює, що "постраждалих немає".

За його словами, частина селян евакуювалася самостійно, частину – вивезли до санаторію.