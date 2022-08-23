Зеленський про участь на саміті G20: це залежатиме від ситуації на фронті
Президент Володимир Зеленський заявив, що вдячний за запрошення на саміт G20, але прийме рішення щодо своєї участі в залежності від ситуації на фронті, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила пресслужба ОПУ, яка цитує Зеленського під час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами перемовин з президентом Польща Анджеєм Дудою в Києві
"Я сказав, за яких умов ми готові там бути, і вдячні, що Україну запросили. І в якому форматі – це залежатиме від багатьох чинників. Для мене насамперед від того, що відбуватиметься на полях війни, на фронті".
Що було раніше:
- Індонезія раніше запросила українського президента Володимира Зеленського взяти участь у саміті на Балі.
- Президент Індонезії Джоко Відодо в інтерв'ю Bloomberg News також повідомив, що президент Росії Володимир Путін планує відвідати саміт "Групи двадцяти" на Балі у листопаді.