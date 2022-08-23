Боррель: Путін чекає, що єдність ЄС похитнеться під тиском цін на газ

Президент Росії Владімір Путін робить ставку на те, що об’єднана відповідь ЄС на його вторгнення в Україну зазнає зриву, оскільки стрімке зростання цін вдарить по гаманцях європейських виборців, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю AFP.

За словами Борреля, Путін бачить "втому європейців і небажання їхніх громадян нести наслідки підтримки України".

"Нам доведеться терпіти, розподілити витрати всередині ЄС" , — сказав Боррель, попередивши, що утримувати 27 держав-членів разом — це завдання, яке потрібно виконувати "день у день".

Робота Борреля полягає в тому, щоб підтримувати єдиний фронт, який, на думку Брюсселя, був його козирем після спроб Москви спробувати розділити союзників.

"Ми не повинні забувати, що Європейський Союз - це об'єднання держав, які мають різні підходи щодо Росії" , - сказав він.

На зустрічі глав МЗС країн ЄС наступного тижня Боррель запропонує створити військову навчальну місію ЄС для українських сил, подібну до тієї, яку підтримують Британія та Канада.

"Ми повинні надати Україні підтримку, яка виходить за межі постачання зброї. Зіткнувшись з кимось, хто відмовляється зупинити війну, ми повинні мати можливість протистояти" , - сказав він.

"Владімір Путін залишається негнучким. Ми повинні продовжувати тиск через санкції та посилювати українські сили" , - сказав Боррель.

Нагадаємо, глава дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель виступив проти пропозиції заборонити в'їзд росіянам до ЄС.