Зеленський: Україна не готова до режиму припинення вогню та переговорів

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на даному етапі Україна не готова до режиму припинення вогню та переговорів із країною-агресором Росією, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу за підсумками саміту Кримської платформи Зеленський прокоментував можливість переговорів із РФ та новому режиму припинення вогню.

"У тому місці, де ми перебуваємо, ми до режиму припинення вогню не готові. Ми пояснили, що Мінська-3 не буде, чи Мінська-5, чи Мінська-7. Ми в ці ігри не гратимемо, ми так втратили частину наших територій" , — заявив президент.

Зеленський зазначив, що якщо ЗСУ залишить південні регіони під російською окупацією, тоді Україна не матиме виходу до моря, а російські війська надалі атакують Миколаїв, Одесу, а в перспективі Київ.

"Тому стабілізувати ситуацію там, де зараз перебувають війська, щоб заспокоїти РФ, цим займатися наша держава не буде" , - наголосив він.

Раніше Зеленський говорив, що переговори можливі лише за умови, що війська РФ залишать усі території України, включаючи Донбас та Крим.