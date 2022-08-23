Блінкен: світ має тиснути на Путіна, поки РФ не почне поважати Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що світова спільнота має збільшувати тиск на президента РФ Володимира Путіна, щоб він почав поважати права українського народу та держави, повідомляє Обозреватель.

Із категоричною заявою Блінкен виступив на другому саміті Кримської платформи, який відбувся 23 серпня у режимі онлайн.

Держсекретар США підтримав суверенітет і територіальну цілісність України та привітав нашу країну з прийдешнім Днем Незалежності.

"Ми повинні наполягати, що Крим – це Україна, що Донецьк і Луганськ – це Україна. Такою була наша позиція у 2014 році й такою вона залишається зараз, у 2022-му. Ми повинні й надалі підвищувати міжнародний тиск і ціну для президента Путіна та його прихильників, поки права українського народу та його суверенної держави не будуть належно поважати" , – констатував він.

Блінкен також наголосив, що світ має продовжувати надавати Україні гуманітарну, безпекову та політичну підтримку. Держсекретар побажав українцям успіху у боротьбі за свободу.