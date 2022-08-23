Стефанчук анонсував перший парламентський саміт Кримської платформи

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у своєму виступі на Другому саміті Кримської платформи анонсував проведення її парламентського саміту у Хорватії наприкінці жовтня, повідомляє Європейська правда.

"Сьогодні я маю велику честь і приємність анонсувати проведення першого парламентського саміту міжнародної Кримської платформи, що відбудеться наприкінці жовтня – орієнтовно, як було озвучено, до 24-25 жовтня – у Республіці Хорватія в місті Загребі" , – сказав Стефанчук.

За його словами, за домовленістю з хорватською стороною Верховна Рада і сабор (парламент) Хорватії виступають співорганізаторами цього важливого заходу.

"Таким чином, ми розгортаємо парламентську діяльність міжнародного виміру Кримської платформи" , – зазначив голова українського парламенту.

Нагадаємо, у Другому саміті Кримської платформи, який відбувається цьогоріч в онлайн форматі, беруть участь близько 60 представників держав і міжнародних організацій.

Кримська платформа - створений у 2021 році міжнародний формат, що ставить за мету домогтися деокупації Криму. Перший саміт відбувся минулого року теж 23 серпня в Києві.

У ньому взяли участь представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.