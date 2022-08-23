Місія МАГАТЕ на ЗАЕС може відбутися у найближчі кілька днів

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі у вівторок висловив сподівання, що місія організації зможе відвідати окуповану Росією Запорізьку атомну електростанцією "у найближчі кілька днів", повідомляє Європейська правда.

Про це говорить заява Гроссі.

"Я продовжую дуже активно та інтенсивно консультуватися з усіма сторонами, щоб ця украй важлива місія МАГАТЕ могла відбутися без подальших затримок. Присутність МАГАТЕ допоможе стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою та охороною на майданчику та зменшить ризик серйозної ядерної аварії в Європі. Очікується, що місія відбудеться протягом наступних кількох днів, якщо поточні переговори увінчаються успіхом" , – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Він також згадав про випадки останніх обстрілів ЗАЕС, які завдали додаткової шкоди в її районі, "що ще раз підкреслює серйозні ризики ядерної безпеки та безпеки, з якими стикається об’єкт".

Як повідомлялося, у вівторок міністри закордонних справ Франції та Росії Катрін Колонна і Сєрґєй Лавров провели телефонну розмову, присвячену насамперед на захопленій російськими окупантами Запорізькій атомній електростанції.

Кількома днями раніше президент РФ Владімір Путін у розмові з французьким візаві Емманюелем Макроном погодився на спрямування місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Як відомо, Росія окупувала Запорізьку АЕС наприкінці лютого. Ситуація загострилася після того, як 5 серпня російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

Росія відмовляється виконувати заклики як України, так і світової спільноти про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Організація Об’єднаних Націй готова посприяти візиту інспекторів МАГАТЕ до Запоріжжя з Києва, але РФ раніше заявила, що будь-яка місія, яка проходитиме через столицю України, є надто небезпечною.