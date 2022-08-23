Зеленський розповів, чому Росія розпочала повномасштабну війну

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Росія розпочала повномасштабну війну проти України, тому що у 2014 році не отримала достатньо жорсткої реакції від світової спільноти на окупацію українського Криму, повідомляє Новое время.

Під час брифінгу за підсумками саміту Кримської платформи Зеленський заявив, що на даному етапі переговори з РФ неможливі. Президент зазначив, що країна-агресор про них ніколи не думала, бо прийняла рішення окупувати всю Україну.

"Оскільки в 2014 році вони прийняли це рішення і добряче їм по пиці світ не дав, вони пішли далі. А ми їм по пиці даємо" , - сказав він.

Раніше Зеленський говорив, що переговори можливі лише за умови, що війська РФ залишать усі території України, включаючи Донбас та Крим.

Він також зазначав, що на цьому етапі Україна не готова до режиму припинення вогню.