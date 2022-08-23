Нацбанк "надрукував" ще 30 мільярдів гривень для уряду

Національний банк здійснив емісію ще 30 млрд грн шляхом придбання державних облігацій в уряду, повідомляє Економічна правда.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Так, на понеділок портфель ОВДП Нацбанку становив 564,57 млрд грн проти 559,57 млрд грн на пʼятницю, 19 серпня. На вівторок, 23 серпня, портфель зріс до 589,57 млрд грн.

Це свідчить про викуп регулятором держоблігацій у понеділок на суму 5 млрд грн, а у вівторок – ще на 25 млрд грн. Всього за останній тиждень регулятор "надрукував" 30 млрд грн.

Як у серпні, так і у липні регулятор проводив емісію гривні у значно менших обсягах, ніж у перші місяці повномасштабної війни. Наприклад, у червні НБУ "надрукував" понад 100 млрд грн, а у квітні-травні – по 50 млрд грн.

Українська економіка не здатна профінансувати війну самостійно: падіння ВВП на третину у 2022 року згідно прогнозу НБУ неминуче тягне за собою значне падіння податкових надходжень до бюджету. За цих умов уряд має два реалістичні шляхи наповнення бюджету: іноземна допомога чи друк коштів.

Нагадуємо:

Після підвищенням Нацбанком облікової ставки до 25%, Мінфін змінив ставки, за якими регулятор купує державні облігації. Так, замість фіксованих на той час 11% річних, дохідність для НБУ "відпустили".

Національний банк провів у липні емісію 15 млрд грн шляхом викупу державних облігацій, таким чином за останній тиждень місяця було "надруковано" вже 30 млрд грн.