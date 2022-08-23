Bloomberg: попри санкції РФ відновлює експорт алмазів в Індію та Європу

Після того, як у квітні країни G7 наклали санкції на російську компанію "Алроса", експорт алмазів з РФ швидко відновлюється – найбільше їх купують в Індії, проте поставки прямують також і до країн Європи, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

На "Алросу" припадає близько третини світових поставок алмазів. У квітні США та інші країни G7 запровадили санкції проти компанії, після чого експорт алмазів з РФ на основні ринки, такі як Індії та Бельгія, різко впав. Хоча Індія не підтримує санкції щодо РФ, складнощі виникають із проведенням оплати. Галузь оцінюється у 80 млрд дол.

Тепер "Алроса" знову продає алмазів на суму понад 250 млн дол на місяць, причому продажі подекуди лише на 50 млн дол на місяць нижче рівня до того, як РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

Продажі відновилися, оскільки деякі індійські банки зрозуміли, як полегшити транзакції в валютах, відмінних від доларів.

Більшість російського каміння направляється до виробників в Індії – найбільшому серед небагатьох галузевих центрів, де сотні підприємств ограновують і полірують необроблені камені для використання в прикрасах. За словами джерел, "Алроса" продавала алмази покупцям в Індії та Європі, в основному в обмін на рупії.

Немає ознак того, що такі продажі порушують санкції. Але існує широке занепокоєння щодо наслідків торгівлі російськими товарами, кажуть співрозмовники видання. Угоди укладаються "тихо", і "Алроса" припинила публікувати будь-яку інформацію про свої продажі чи фінансові показники.

Деякі представники алмазної промисловості наполягають на тому, щоб виключити російські камені з ринку. Так, американські компанії Tiffany & Co. і Signet Jewellers Ltd. заявили, що припинять купувати нові алмази, видобуті в Росії.

Проте індійські та бельгійські покупці, а також торговці ювелірними виробами з Китаю і Близького Сходу, як і раніше хочуть купувати російські діаманти, відтак шукають рішення уникнути проблем із оплатою після накладення санкцій.

"Алроса" фактично контролюється урядом РФ: федеральному уряду належить 33%, а ще 25% - місцевій владі.

Нагадуємо:

США, Україна, країни ЄС та інші країни вимагають надати видобутим в Росії алмазам статус "кривавих" або "конфліктних", адже доходи з їх продажу йдуть на фінансування війни Росії проти України.