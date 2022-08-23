Окупанти стверджують, що збили другий за день безпілотник у Севастополі

Ставник Кремля у тимчасово окупованому Севастополі Михайло Розвожаєв заявив, що увечері 23 серпня окупанти збили другий за день безпілотник у місті, повідомляє Новое время.

"Над морем в районі мису Херсонес ППО продовжує збивати безпілотники" , - пише він у Telegram.

Він також стверджує, що підстав для занепокоєння нібито немає.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео зі слідами роботи ППО у небі.

Вдень у вівторок, 23 серпня, повідомлялося про кілька вибухів у Севастополі. Окупанти стверджували, що спрацювало ППО.

З початку серпня у містах окупованого РФ Криму регулярно чути вибухи. За інформацією CNN, Україна стоїть щонайменше за трьома вибухами на півострові.