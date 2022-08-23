Окупанти стверджують, що збили другий за день безпілотник у Севастополі
Ставник Кремля у тимчасово окупованому Севастополі Михайло Розвожаєв заявив, що увечері 23 серпня окупанти збили другий за день безпілотник у місті, повідомляє Новое время.
"Над морем в районі мису Херсонес ППО продовжує збивати безпілотники", - пише він у Telegram.
Він також стверджує, що підстав для занепокоєння нібито немає.
Місцеві Telegram-канали опублікували відео зі слідами роботи ППО у небі.
Вдень у вівторок, 23 серпня, повідомлялося про кілька вибухів у Севастополі. Окупанти стверджували, що спрацювало ППО.
З початку серпня у містах окупованого РФ Криму регулярно чути вибухи. За інформацією CNN, Україна стоїть щонайменше за трьома вибухами на півострові.