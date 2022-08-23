Резніков вважає, що найгірший сценарій цієї війни вже позаду

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що Україна уже перетнула межу, коли можна було очікувати "найгірший сценарій" розвитку війни з Росією, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Резнікова в інтерв'ю CNN.

Відповідаючи на запитання, чи заходить російсько-українська війна в глухий кут, міністр сказав, що "найгірший сценарій" подій в Україні уже позаду.

Резніков вважає, що Україна стоїть на порозі "нового етапу" війни, тому що починає контрнаступ в іншому напрямку.

"Ми перебуваємо на стадії стабілізації на полі бою за допомогою невеликого переміщення підрозділів, і ми утворили там багато хороших засобів стримування".