Лукашенко привітав українців та побажав "мирного неба"

Олександр Лукашенко, який надав територію своєї країни для наступу росіян на Україну та став спільником Володимира Путіна у війні, привітав народ України із Днем Незалежності, повідомляє Українська правда.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження злагоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях" , - заявив керівник Білорусі.

Лукашенко також заявив, що зичить українцям "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".