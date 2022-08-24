Зеленський привітав українців із Днем Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, відзначається 31-й День Незалежності України. Президент Володимир Зеленський привітав﻿ українців із цим святом.

﻿"Півроку тому Росія оголосила нам війну. 24 лютого вся Україна почула вибухи й постріли. І 24 серпня не мала почути слів "з Днем Незалежності". 24 лютого нам казали: у вас немає шансів. 24 серпня ми кажемо: з Днем Незалежності, Україно!" - сказав президент.

Він додав, що за ці шість місяців українці "змінили історію, змінили світ і змінилися самі".

"Ми зустрічаємо цей день у різних місцях. Хтось – в окопах і бліндажах, у танках і БМП, на морі й у повітрі. Б’ється за незалежність на передовій. Хтось – у дорозі, в авто, вантажівках і потягах. Б’ється за незалежність, доправляючи необхідне тим, хто на передовій. А хтось – у смартфоні чи за комп’ютером. І теж б’ється за незалежність – збираючи кошти, щоб тим, хто в дорозі, було що везти тим, хто на передовій.