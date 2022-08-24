Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ за півроку
Генеральний штаб ЗСУ оновив дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1924 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4243 (+5) од,
- артилерійських систем – 1036 (+3) од,
- РСЗВ - 266 (+0) од,
- засобів ППО - 147 (+1) од,
- літаків – 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 199 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),
- крилатих ракет - 196 (+0),
- кораблів/катерів - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,
- спеціальної техніки - 99 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Дані уточнюються.