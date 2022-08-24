Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ за півроку

Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ за півроку

Генеральний штаб ЗСУ оновив﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1924 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4243 (+5) од,
  • артилерійських систем – 1036 (+3) од,
  • РСЗВ - 266 (+0) од,
  • засобів ППО - 147 (+1) од,
  • літаків – 234 (+0) од,
  • гелікоптерів – 199 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),
  • крилатих ракет - 196 (+0),
  • кораблів/катерів - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,
  • спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.

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