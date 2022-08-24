Генштаб оприлюднив оперативні дані про втрати армії РФ за півроку

Генеральний штаб ЗСУ оновив﻿ дані про втрати російських військ у живій силі та техніці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 24.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 45 700 (+150) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1924 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4243 (+5) од,

артилерійських систем – 1036 (+3) од,

РСЗВ - 266 (+0) од,

засобів ППО - 147 (+1) од,

літаків – 234 (+0) од,

гелікоптерів – 199 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 819 (+2),

крилатих ракет - 196 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3160 (+10) од,

спеціальної техніки - 99 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Дані уточнюються.