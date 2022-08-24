РосЗМІ: На Запоріжжі підірвали колаборанта – він загинув

Російські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію регіону повідомляють, що вранці 24 серпня у тимчасово окупованому селищі Михайлівка у Запоріжжі підірвали автомобіль, в якому їхав "гауляйтер" населеного пункту Іван Сушко, повідомляє Українська правда.

"Сьогодні внаслідок навмисного підриву авто загинув голова ВЦА смт Михайлівка Запорізької області Іван Сушко" , - повідомив член окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.

За словами Рогова, під сидіння автомобіля "керівника" селища підклали вибуховий пристрій. Сушко зазнав поранень і в критичному стані був доставлений до лікарні, де незабаром помер. Рогів у смерті "гауляйтера" звинуватив Україну.

Відомо, що Сушко до свого призначення працював тамадою на весіллях, а в період зимових свят – Дідом Морозом.