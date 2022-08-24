ОВА: окупанти обстріляли Миколаївщину,поранено дітей

У середу, 24 серпня, близько 01:00 були обстріли Явкинського Старостинського округу Баштанської громади, є пошкоджені будинки, постраждалих немає. Також окупанти обстріляли Новий Буг, є поранені діти. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, вчора у Баштанському районі зафіксовано артобстріли за межами с. Широке Широківської громади. Близько 12:00 був авіаналіт. Влучено в один житловий будинок, сільгоспбудівлі в домогосподарстві та по відкритих територіях. Близько з 17:00 та протягом ночі були артобстріли за межами населених пунктів на території громади. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ.

Сьогодні вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється, зазначив Кім.

Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень.

За попередньою інформацією, поранення отримало 9 людей, з них 2 дітей. Детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу.