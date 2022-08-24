У декількох містах повідомили про замінування об‘єктів (Оновлено)
Сьогодні, 24 серпня, у декількох містах України повідомили про замінування.
Рівне
"У Рівному отримали листи про вибухівку на трьох об‘єктах: залізничному вокзалі, старому автовокзалі та ринку Сагайдачного", - повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Зазначається, що спеціальні служби вже виїхали на обстеження об'єктів.
Працівників та відвідувачів евакуйовано.
Доповнено. На автовокзалі небезпечних предметів не виявлено. Інші об'єкти ще перевіряють, повідомив мер Рівного Олександр Третяк.
Львів
Інформацію про замінування кількох об'єктів у Львові Суспільному підтвердили у Відділі комунікації Нацполіції Львівщини. У поліції не уточнюють, про які саме об'єкти йдеться.
Мукачево
Поліцейські Закарпаття отримали повідомлення про замінування 4 об’єктів в Мукачеві. Про це Суспільному повідомила речниця НПУ Закарпаття Тетяна Щоголєва.
Два об'єкти вже перевірили. Вибухонебезпечних предметів не виявили.
Також ЗМІ повідомляють про замінування у Вінниці.