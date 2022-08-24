Сьогодні, 24 серпня, у декількох містах України повідомили про замінування.

Рівне﻿

"У Рівному отримали листи про вибухівку на трьох об‘єктах: залізничному вокзалі, старому автовокзалі та ринку Сагайдачного" , - повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль﻿.﻿

Зазначається, що спеціальні служби вже виїхали на обстеження об'єктів.

Працівників та відвідувачів евакуйовано.

Доповнено. На автовокзалі небезпечних предметів не виявлено. Інші об'єкти ще перевіряють, повідомив мер Рівного Олександр Третяк﻿.

Львів﻿

Інформацію про замінування кількох об'єктів у Львові Суспільному﻿ підтвердили у Відділі комунікації Нацполіції Львівщини. У поліції не уточнюють, про які саме об'єкти йдеться.

Мукачево﻿

Поліцейські Закарпаття отримали повідомлення про замінування 4 об’єктів в Мукачеві. Про це Суспільному﻿ повідомила речниця НПУ Закарпаття Тетяна Щоголєва.

Два об'єкти вже перевірили. Вибухонебезпечних предметів не виявили.

Також ЗМІ повідомляють про замінування у Вінниці.