Сійярто: Угорщина не буде обмежувати візи для росіян

Угорщина не підтримує запровадження візових обмежень для росіян чи ускладнення процедури видачі віз. Про це написав у Facebook глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі з естонським колегою Урмасом Рейнсалу, повідомляє Європейська правда.

"Говорили і про пропозицію, яка посилить практику видачі європейських віз громадянам Росії. Тут ми солідарні з позицією канцлера Німеччини і не плануємо вводити жодних обмежень" , - написав Сійярто.

Він також повідомив, що обговорював з Рейнсалу новий пакет санкцій, який ініціює уряд Естонії, та Будапешт проти їхнього посилення.

"Я сказав йому, що ми, як сусідня країна, особливо зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру. Проте наші оцінки розійшлися у тому, чи сприяють цьому санкції. Уряд Естонії ініціює ще один пакет санкцій, тож я заявив, що ми навіть не хочемо обговорювати енергетичні санкції" , - написав міністр.

Сійярто знову повторив, що наразі фізично неможливо забезпечити Угорщину нафтою та природним газом без російських джерел енергії.