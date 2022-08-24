ОГП: у Львові та Києві арештували готелі російської мережі

Суд арештував два готелі російської мережі в центрі Львова та Києва. Про це повідомляє﻿ Офіс генпрокурора.

Слідство встановило, що два готелі у Львові та Києві належать підприємству, власниками якого є росіяни. Службові особи підробили документи і таким чином отримали контрольний пакет акцій мережі готелів.

Загальна площа арештованого майна - 30 тис м кв., а вартість - майже 1 млрд грн. Також арештовано корпоративні права підприємства на загальну суму понад 100 млн грн.

Вирішується питання про передачу арештованого в управління АРМА.