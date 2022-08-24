WP: Резніков після початку війни отримав ультиматум від Шойгу

Через два дні після початку повномасштабного вторгнення Росії, 26 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков отримав ультиматум від російського колеги Сергія Шойгу з вимогою катапультувати. Ультиматум передав міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.﻿ Про це, з посиланням на The Washington Post, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Так, 22 лютого Резніков розмовляв телефоном з Хреніним, який пообіцяв, що російські війська не будуть вторгатися в Україну з території Білорусі.

"Дав слово офіцера, він виявився брехуном" , - сказав Резніков.

Через два дні, вже після початку вторгнення, міністри оборони двох країн знову провели переговори. Резніков почув нервовий і неприємний голос на іншому кінці лінії. Білоруський міністр сказав, що передає повідомлення від свого російського колеги Сергія Шойгу

"Якщо Україна підпише акт про капітуляцію, то вторгнення припиниться" , - заявив тоді Хренін.