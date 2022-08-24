Соняхи на Даунінг-стріт та виконання "Стефанії": як Британія привітала Україну

У Британії до Дня Незалежності України офіс прем'єр-міністра прикрасили соняшниками, а оркестр шотландської гвардії виконав пісню "Стефанія" українського гурту Kalush Orchestra.

"Сонях є національною квіткою України... Він став потужним символом стійкості та єдності для українців, які продовжують протистояти російській агресії. Велика Британія буде поруч з українськими друзями – зараз і в майбутньому" , – йдеться в дописі Джонсона у Facebook.

Сам Джонсон у вітальному зверненні до українців зазначив, що Велика Британія буде стояти з Україною стільки, скільки знадобиться.

"Я ні на мить не сумнівався, що Україна переможе у цій боротьбі, бо немає сили, що може подолати патріотизм 44 мільйонів українців" , - наголосив він. ﻿

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.



У День Незалежності України я хочу, щоб її народ знав:

Велика Британія стоятиме поряд з вами стільки, скільки знадобиться. pic.twitter.com/6Gn9sYspzK — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 24, 2022

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс також привітала українців зі святом. Вона наголосила, що "захоплюється стійкістю та сміливістю українців навіть за таких жахливих обставин".

Також до Дня Незалежності України оркестр шотландської гвардії виконав "Стефанію" переможців Євробачення-2022 Kalush Orchestra.