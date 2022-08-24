Данілов: Команда Зеленського готувалася до війни з 2019 року

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов запевняє, що Україна готувалася до повномасштабної війни – підготовка нібито йшла з грудня 2019 року, повідомляє Українська правда.

"Для нас це (вторгнення – ред.) не було несподіванкою. Ми знали, що рано чи пізно це станеться. Ми просто не очікували, що росіяни атакуватимуть одночасно з усіх сторін. Атака Білорусі була для нас великим випробуванням, хоча ми теж готувалися до такого сценарію (...).

Ми фактично готувалися до війни з грудня 2019 року, – і всі твердження про те, що ми цим не займалися, абсолютно не відповідають дійсності. Якби ми не готувалися до війни, сьогодні російські танки були б у Варшаві, Празі, Таллінні та Вільнюсі.

Завдяки тому, що ми стримували цей наступ, завдяки тому, що ми їх тут знищували десятками чи сотнями, сьогодні Європа живе трохи іншим життям" , - заявив Данілов.

На думку секретаря РНБОУ, не говорити українському суспільству про наближення війни було правильним рішенням – але судити про це можна буде по результатах через деякий час.

"Сьогодні, після півроку війни, ми бачимо, що обрано правильний сценарій. Ми не допустили внутрішньої дестабілізації, на яку розраховував Путін. Важко уявити наслідки, якби ми сказали суспільству: "завтра вас уб'ють". Так ми втратили б державу. І тоді плани Путіна реалізувалися б.

Але ми готували суспільство. Ви бачили підйом патріотичних настроїв у середині лютого" , – додав він.

На думку Данілова, Росія розраховувала, що президент Володимир Зеленський покине Україну, але той вирішив залишитися в Києві, а безпечні умови для роботи йому підготували заздалегідь.

Секретар РНБОУ також заявив, що Кремль почав свою агресію не в лютому 2014 року з анексії Криму, а в серпні 2008 року у Грузії.