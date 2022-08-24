Міськрада: у Миргороді російські ракети влучили по військовій інфраструктурі

У середу, 24 серпня, російські війська завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода полтавської області. Про це повідомляє﻿ міськрада.

"Сьогодні об 11.00 військами Російської Федерації завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород. Пожежа триває" , - йдеться в повідомленні. ﻿

За інформацією військового керівництва частини кількість жертв та руйнувань уточнюється.