Міськрада: у Миргороді російські ракети влучили по військовій інфраструктурі

Міськрада: у Миргороді російські ракети влучили по військовій інфраструктурі
Фото: Рixabay

У середу, 24 серпня, російські війська завдали ракетного удару по військовій інфраструктурі Миргорода полтавської області. Про це повідомляє﻿ міськрада.

"Сьогодні об 11.00 військами Російської Федерації завдано групового удару ракетами "Повітря-Поверхня", ймовірно Х-22 по військовій інфраструктурі міста Миргород. Пожежа триває", - йдеться в повідомленні.﻿

За інформацією військового керівництва частини кількість жертв та руйнувань уточнюється.

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