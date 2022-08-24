Байден затвердив найбільший пакет військової допомоги Україні

Президент США Джо Байден привітав﻿ Україну з Днем Незалежності та оголосив про новий пакет військової допомоги Києву — $2,98 мільярда доларів США у вигляді зброї та спорядження, які будуть надані у рамках Ініціативи сприяння безпеці України.

За словами Байдена, тепер Україна зможе придбати системи ППО, артилерійські системи та боєприпаси, системи для протидії безпілотникам та радари, щоб вона могла продовжувати захищати себе у довгостроковій перспективі.

"Я знаю, що цей день незалежності є гірким для багатьох українців, оскільки тисячі були вбиті або поранені, мільйони були вимушені залишити свої домівки, і так багато інших стали жертвами російських звірств і нападів. Але шість місяців невпинних атак лише зміцнили гордість українців за себе, за свою країну та за тридцять один рік незалежності.