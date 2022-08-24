Автореєстрація ТОВ стала можливою через портал "Дія"

На порталі "Дія" після бета-тесту стала доступною послуга автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Про це повідомляє﻿ Мінцифри.

"Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ" , - йдеться в повідомленні.

Як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія":

авторизуйтеся на порталі "Дія" та оберіть послугу;

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;

підпишіть заяву електронним підписом;

після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.