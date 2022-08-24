Автореєстрація ТОВ стала можливою через портал "Дія"
На порталі "Дія" після бета-тесту стала доступною послуга автоматичної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Про це повідомляє Мінцифри.
"Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ", - йдеться в повідомленні.
Як зареєструвати ТОВ на порталі "Дія":
- авторизуйтеся на порталі "Дія" та оберіть послугу;
- заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;
- підпишіть заяву електронним підписом;
- після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.
ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.