Шольц, Макрон і Драгі привітали Україну з Днем Незалежності

Лідери Німеччини, Франції та Італії опублікували свої вітання Україні до 31-ї річниці незалежності, повідомляє Європейська правда.

Президент Франції Еммануель Макрон почав своє відеозвернення зі слів "Українки, українці" українською мовою, продовживши далі французькою. Він відзначає, що за 31 рік українська нація трансформувалася й зміцніла, та наголошує, що Франція завжди підтримуватиме той вибір, який українці зробили у 1991 році.

"Саме так ми бачимо міжнародні відносини та міжнародний лад… Кожен народ має право вирішувати за себе" , - наголосив Макрон.

Він відзначив, що пів року тому Росія за власним вибором вирішила почати цю війну, що початково Кремль сподівався на блискавичну перемогу - але явно недооцінила єдність і сміливість українців.

"Це 24 серпня має бути днем надії і єдності для українців - та країн, які підтримують Україну. Ви вже маєте нашу підтримку і можете далі розраховувати на підтримку від нас усіх… Захищати суверенітет і незалежність України зараз - це означає захищати стабільність нашого світу. Це означає відкинути те, що міжнародні відносини можуть визначатися силою і хаосом " , - наголошує президент Франції.

Він додає, що українці можуть пишатися своїми здобутками у розбудові власної держави за 31 рік незалежності та своїм винятковим опором зараз.

"Ми підтримуємо Україну. Ми на вашому боці і так буде надалі" , - завершує Макрон знову українською.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму відеозверненні зазначає, що вже пів року Україна щодня платить дорогою ціною за свій опір, та що він досі пам’ятає враження від понищеного війною Ірпеня.

"Наші думки з людьми, які залишилися в окупації і мають там жити і страждати. Ми думаємо про героїв України, жінок та чоловіків, які захищають свою батьківщину вже шість місяців. Ваша наснага надихає нас" , - каже Олаф Шольц.

Він розповів, що наступного дня має зустрітися з українськими військовими, які приїхали у Німеччину освоювати нові танки, які невдовзі будуть передані Україні (скоріш за все, йдеться про зенітні установки "Гепард").

"Ми і далі поставлятимемо зброю, навчатимемо українців, допомагатимемо фінансово, будемо запроваджувати санкції і допоможемо з відбудовою" , - зазначив федеральний канцлер.

"Ваша сміливість, прагнення жити у вільній суверенній країні та ваша відданість європейським цінностям - це натхнення для усіх нас. Італія підтримує ваш народ, родини загиблих і постраждалих, мільйони тих, кому довелося залишити свої домівки" , - каже у своєму вітанні Маріо Драгі.

Він нагадав, що Італія прийняла тисячі українців, які потребували тимчасового захисту, та надала і продовжує надавати Україні всебічну підтримку.

"Ми хочемо допомогти вам захиститися і здобути стійкий мир, на тих умовах, які ви будете вважати прийнятними" , - зазначає прем’єр Італії.

Він окремо подякував керівництву України за зусилля для розблокування експорту українського врожаю через Чорне море.

"Як я сказав під час мого останнього візиту до Києва - ми все відбудуємо, разом. Ми продовжимо бути поруч з вами на цьому шляху" , - підсумовує Маріо Драгі.

Нагадаємо, у середині червня лідери трьох країн несподівано прибули зі спільним візитом до Києва, який зіграв дуже важливу роль у тому, що далі Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Згодом у коментарі ЗМІ глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що саме Макрон допоміг переконати німецького канцлера Олафа Шольца у необхідності надати Україні статус кандидата.