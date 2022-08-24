Міноборони України запропонувало Росії підписати свою капітуляцію

У Міноборони України заявили, що Росія ще має можливість підписати свою капітуляцію, повідомляє Новое время.

У себе у Twitter українське відомство звернулося до РФ із пропозицією підписати капітуляцію.

" Росіє, сьогодні – як і півроку тому – у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, перш ніж ми знищимо тебе на нашій землі. Не проґав свій шанс, годинник цокає… тік-так, тик-тік" , — йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, як білоруський колега Віктор Хренін передав йому послання від голови міноборони РФ Сергія Шойгу із пропозицією про капітуляцію.