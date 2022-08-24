РосЗМІ: Росгвардія затримала співробітників ЗАЕС за співпрацю з ЗСУ

Російські ЗМІ повідомляють, що військові РФ затримали двох співробітників Запорізької АЭС за співпрацю зі Збройними силами України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило видання ТАСС із посиланням на пресслужбу Росгвардії.

"Військовослужбовці Росгвардії припинили протиправні дії, що загрожували безпеці Запорізької атомної електростанції. При проведенні спеціальних адресних заходів вони затримали двох співробітників атомної станції, які передавали ЗСУ інформацію про місцезнаходження особового складу та техніки на території самої станції. Також затримано порушника пропускного режиму – спільника ЗСУ, який передавав координати пересування колон російської техніки".

У Росгвардії також повідомили, що з березня військові РФ затримали 26 так званих "порушників" на території станції.