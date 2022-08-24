Макрон заявив, що Франція переживає кінець "епохи достатку"

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країна переживає кінець «епохи достатку», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Le Monde.

"Я вважаю, що ми зараз переживаємо переломний момент або великі потрясіння. По-перше, тому що ми переживаємо…кінець того, що може здатися кінцем епохи достатку" , — сказав він.

Говорячи про війну в Україні, Макрон додав, що «наша система, заснована на свободі, в якій ми звикли жити, іноді, коли нам потрібно її захищати, може призвести до жертв».

"Цей огляд, який я даю — кінець достатку, кінець безтурботності, кінець припущень — це, зрештою, переломний момент, через який ми проходимо, і який може змусити наших громадян відчувати велику тривогу" , — сказав Макрон.

Видання пише, що промова Макрона пролунала після літа, ознаменованого посухою, масштабними лісовими пожежами та війною в Україні.